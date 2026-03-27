Рафинья травмировался в матче сборной Бразилии

Вингер Барселоны и сборной Бразилии Рафинья получил повреждение, сообщает Globo Esporte.

Бразилец получил травму в товарищеском матче против Франции.

О характере травмы пока ничего не известно. Однако издание утверждает, что Рафинья пропустит около месяца.

Также в том же матче травмировался Уэсли Франса, который вместе с Рафиньей покинул расположение "селесао".

Ранее также сообщалось, что форвард сборной Аргентины пропустит мундиаль.

