Рафинья травмировался в матче сборной Бразилии

Вингер пропустит около месяца.
Сегодня, 21:28       Автор: Андрей Безуглый
Рафинья / Getty Images

Вингер Барселоны и сборной Бразилии Рафинья получил повреждение, сообщает Globo Esporte.

Бразилец получил травму в товарищеском матче против Франции.

О характере травмы пока ничего не известно. Однако издание утверждает, что Рафинья пропустит около месяца.

Также в том же матче травмировался Уэсли Франса, который вместе с Рафиньей покинул расположение "селесао".

Ранее также сообщалось, что форвард сборной Аргентины пропустит мундиаль.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рафинья

