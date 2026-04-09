Арсенал готов распродать своих воспитанников

Майлс Льюис-Скелли и Итан Нванери фактически выставлены на трансфер.

Арсенал готовит большую летнюю распродажу, пишет BBC.

Майлс Льюис-Скелли и Итан Нванери могут покинуть команду, Арсенал планирует выручить за них 100 млн фунтов.

Оба игрока только недавно подписали долгосрочные контракты, однако не нашли стабильного места в клубе. Тем более, к ним есть интерес.

Льюис-Скелли интересен английским клубам из верхней части таблицы, а Нванери может перебраться в Бундеслигу.

Также "канониры" готовы рассмотреть предложения по Габриэлю Жезусу, Габриэлю Мартинелли и Бену Уайту.

