Английские гранды готовы снова раскупить Борнмут

Эли Крупи и Маркос Сенеси на прицеле у других клубов.
Сегодня, 20:20       Автор: Андрей Безуглый
Эли Крупи / Getty Images
Эли Крупи / Getty Images

Борнмут может лишиться двух игроков летом, пишет Daily Mail.

Маркос Сенеси уже ранее объявил, что летом покинет клуб. Тем не менее аргентинец может остаться в АПЛ.

Утверждается, что за защитником внимательно следят Челси и Манчестер Юнайтед, которые готовы подписать его свободным агентом.

Также команду может покинуть Эли Крупи. За 19-летним французом следят все тот же Челси и Ливерпуль.

Трансфермаркт оценивает Крупи в 40 млн евро.

Ранее также стало известно, что и главный тренер покинет Бормнут.

Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя

