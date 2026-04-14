Английские гранды готовы снова раскупить Борнмут

Эли Крупи и Маркос Сенеси на прицеле у других клубов.

Борнмут может лишиться двух игроков летом, пишет Daily Mail.

Маркос Сенеси уже ранее объявил, что летом покинет клуб. Тем не менее аргентинец может остаться в АПЛ.

Утверждается, что за защитником внимательно следят Челси и Манчестер Юнайтед, которые готовы подписать его свободным агентом.

Также команду может покинуть Эли Крупи. За 19-летним французом следят все тот же Челси и Ливерпуль.

Трансфермаркт оценивает Крупи в 40 млн евро.

Ранее также стало известно, что и главный тренер покинет Бормнут.

