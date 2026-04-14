Экс-тренер Забарного решил покинуть команду

Андони Ираола уйдет из Борнмута.
Сегодня, 17:25       Автор: Андрей Безуглый
Андони Ираола / Getty Images

Главный тренер Борнмута Андони Ираола покинет команду летом, сообщает BBC.

У 43-летнего специалиста истекает контракт, а переговоры о новом не увенчались успехом.

В Борнмуте были полностью довольны Ираолой и пытались его удержать, но специалист решил покинуть клуб.

При этом сам тренер пока не решил, что будет делать дальше. Он интерес многим европейским клубам, включая английские.

Предполагается, что Ираола вернется в Атлетик, где провел почти всю свою карьеру. Якобы именно желание семьи вернуться в Испанию стало ключевым, при принятии решения.

Ранее также сообщалось, что Артем Довбик наоборот может переехать в Англию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

Симеоне может провести свой последний сезон в Атлетико Симеоне может провести свой последний сезон в Атлетико
МЮ подыскал двух кандидатов на место Аморима МЮ подыскал двух кандидатов на место Аморима
Тоттенхэм определил кандидатов на замену Постекоглу Тоттенхэм определил кандидатов на замену Постекоглу
Ираола - о Забарном: Иметь такого игрока, как он, всегда приятно Ираола - о Забарном: Иметь такого игрока, как он, всегда приятно

Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя
Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя

