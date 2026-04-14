Экс-тренер Забарного решил покинуть команду

Главный тренер Борнмута Андони Ираола покинет команду летом, сообщает BBC.

У 43-летнего специалиста истекает контракт, а переговоры о новом не увенчались успехом.

В Борнмуте были полностью довольны Ираолой и пытались его удержать, но специалист решил покинуть клуб.

При этом сам тренер пока не решил, что будет делать дальше. Он интерес многим европейским клубам, включая английские.

Предполагается, что Ираола вернется в Атлетик, где провел почти всю свою карьеру. Якобы именно желание семьи вернуться в Испанию стало ключевым, при принятии решения.

