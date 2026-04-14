Европейские гранды борются за таланта Палмейраса

Вингер Палмейраса Эдуардо Консейсао в центре борьбы европейских клубов, пишет ESPN.

16-летний бразилец точно покинет команду этим летом, однако пока неясно, в каком направлении.

Источник утверждает, что сейчас в гонке лидирует Манчестер Сити. Однако конкуренты вряд ли позволять "горожанам" просто так выиграть.

На игрока также претендуют ПСЖ, Челси и Барселона. Все клубы ведут активные переговоры с игроком.

А Палмейрас наоборот не спешит принимать чье-либо предложение, так как игрок все равно не покинет команду до 18 лет.

Ранее также сообщалось, что игроки Борнмута также могут переехать в гранды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!