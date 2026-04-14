Де Лаурентис обвинил агента в продаже Кварацхелии

Президент Наполи Аурелио де Лаурентис высказался о трансфере Хвичи Кварацхелии.

Напомним, что грузинский вингер был продан в ПСЖ за 80 млн евро.

По словам де Лаурентиса, Конте просил не продавать Хвичу, но у президента не удалось договориться с отцом и агентом грузина.

Когда мы начинали работать с Конте, мы получили предложение на 200 миллионов евро от ПСЖ и других клубов о трансфере Виктора Осимхена и Квары вместе. Конте сказал: "Вы можете продать Осимхена, но, пожалуйста, не продавайте Квару". Но это было большой ошибкой, потому что тогда у меня возникли проблемы с отцом и агентом Квары. И поскольку этот игрок и его агент были твердо намерены покинуть Неаполь, я решил, что будет лучше продать его

Также де Лаурентис назвал футбольных агентов обычными вампирами, которые не приносят никакой пользы.

"В американском кинобизнесе агент очень важен, потому что он может обеспечить настоящий успех режиссеру, сценаристу или актеру. В футболе агент – это всего лишь вампир, который высасывает деньги отовсюду", - заявил функционер.

Ранее также сообщалось, что Милан может продать свою звезду.

