iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Де Лаурентис обвинил агента в продаже Кварацхелии

"В футболе агент – это всего лишь вампир".
Вчера, 23:10       Автор: Андрей Безуглый
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Президент Наполи Аурелио де Лаурентис высказался о трансфере Хвичи Кварацхелии.

Напомним, что грузинский вингер был продан в ПСЖ за 80 млн евро.

По словам де Лаурентиса, Конте просил не продавать Хвичу, но у президента не удалось договориться с отцом и агентом грузина.

Когда мы начинали работать с Конте, мы получили предложение на 200 миллионов евро от ПСЖ и других клубов о трансфере Виктора Осимхена и Квары вместе. Конте сказал: "Вы можете продать Осимхена, но, пожалуйста, не продавайте Квару". Но это было большой ошибкой, потому что тогда у меня возникли проблемы с отцом и агентом Квары. И поскольку этот игрок и его агент были твердо намерены покинуть Неаполь, я решил, что будет лучше продать его

Также де Лаурентис назвал футбольных агентов обычными вампирами, которые не приносят никакой пользы.

"В американском кинобизнесе агент очень важен, потому что он может обеспечить настоящий успех режиссеру, сценаристу или актеру. В футболе агент – это всего лишь вампир, который высасывает деньги отовсюду", - заявил функционер.

Популярное на сайте

Футбол сегодня: ответные матчи ЛЧ, Барса против Атлетико, Ливерпуль сыграет с ПСЖ
просмотров
УПЛ: утверждены даты матчей 25-го тура и перенесенного поединка Заря - Шахтер
просмотров
Лига чемпионов: ПСЖ и Атлетико прошли в полуфинал
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели два подряд поражения в УПЛ
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:20
Лига чемпионов: ПСЖ и Атлетико прошли в полуфинал
Лига Чемпионов00:04
Барселона обыграла Атлетико, но вылетела из Лиги чемпионов
Вчера, 23:59
Лига Чемпионов23:59
ПСЖ еще раз обыграл Ливерпуль и вышел в полуфинал
Европа23:10
Де Лаурентис обвинил агента в продаже Кварацхелии
Бокс22:35
"Он сумасшедший": Усик высказался о трилогии с Фьюри
Бокс21:28
"Когда я попаду - он упадет": Верхувен пообещал нокаутировать Усика
Бокс20:57
Усик и Верхувен провели битву взглядов
Европа20:40
Европейские гранды борются за таланта Палмейраса
Европа20:20
Английские гранды готовы снова раскупить Борнмут
Европа19:30
Фабрегас установил новое достижение в Серии А
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK