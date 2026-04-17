iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Слот: У Ливерпуля светлое будущее

Специалист уверен, что команда на верном пути.
Сегодня, 12:53       Автор: Андрей Безуглый
Арне Слот / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот считает, что команда находится на верном пути.

Специалист считает, что ответный матч с ПСЖ показал, что у команды все хорошо и она способна сражаться на самом высоком уровне.

Хотя, безусловно, с учетом ухода ряда игроков, включая Салаха, команде необходима перестройка.

Будущее выглядит светлым для тех людей, кто посмотрел домашний матч против ПСЖ.

Команда показала, что может конкурировать с лучшими в Европе. Это уже очень сильная команда, но ей нужны некоторые изменения после ухода Эндрю Робертсона и Мохамеда Салаха. Будущее выглядит светлым.

Я не думаю о количестве необходимых трансферов. Я думаю о конкретных зонах и о том, какие игроки, как мы знаем, уйдут.

Давайте сначала посмотрим, что произойдет летом, и тогда мы лучше поймем, что нужно сделать

Ранее также сообщалось, что Челси готов расстаться с игроком, которого купили прошлым летом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Интера и Динамо
просмотров
УПЛ: Металлист 1925 разгромил Верес в доигровке матча 15-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Бавария и Арсенал пробились в полуфинал
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели два подряд поражения в УПЛ
просмотров

Последние новости

НБА14:10
Бывшая звезда Милуоки сообщил, куда переедет Яннис
Европа13:30
"Почему так долго?": Легенда Баварии прокомментировал нового тренера Униона
Европа12:53
Слот: У Ливерпуля светлое будущее
Европа11:54
Барселона предложила Флику новый контракт
Европа10:55
Утрехт продлил аренду Степанова еще на сезон
Формула 110:30
Азиатский этап может вернуться в календарь Формулы-1
Европа09:45
Хавбек Реала может переехать в Нидерланды
Европа09:17
Челси готов продать игрока, за которого заплатили более 45 млн евро
НХЛ08:45
НХД: Эдмонтон разгромил Ванкувер, Калгари обыграл Лос-Анджелес
Европа08:20
Футбол сегодня: матчи Интера и Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK