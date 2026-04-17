Слот: У Ливерпуля светлое будущее

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот считает, что команда находится на верном пути.

Специалист считает, что ответный матч с ПСЖ показал, что у команды все хорошо и она способна сражаться на самом высоком уровне.

Хотя, безусловно, с учетом ухода ряда игроков, включая Салаха, команде необходима перестройка.

Команда показала, что может конкурировать с лучшими в Европе. Это уже очень сильная команда, но ей нужны некоторые изменения после ухода Эндрю Робертсона и Мохамеда Салаха. Будущее выглядит светлым.

Я не думаю о количестве необходимых трансферов. Я думаю о конкретных зонах и о том, какие игроки, как мы знаем, уйдут.

Давайте сначала посмотрим, что произойдет летом, и тогда мы лучше поймем, что нужно сделать