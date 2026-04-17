Слот: У Ливерпуля светлое будущее
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот считает, что команда находится на верном пути.
Специалист считает, что ответный матч с ПСЖ показал, что у команды все хорошо и она способна сражаться на самом высоком уровне.
Хотя, безусловно, с учетом ухода ряда игроков, включая Салаха, команде необходима перестройка.
Будущее выглядит светлым для тех людей, кто посмотрел домашний матч против ПСЖ.
Команда показала, что может конкурировать с лучшими в Европе. Это уже очень сильная команда, но ей нужны некоторые изменения после ухода Эндрю Робертсона и Мохамеда Салаха. Будущее выглядит светлым.
Я не думаю о количестве необходимых трансферов. Я думаю о конкретных зонах и о том, какие игроки, как мы знаем, уйдут.
Давайте сначала посмотрим, что произойдет летом, и тогда мы лучше поймем, что нужно сделать
