"Почему так долго?": Легенда Баварии прокомментировал нового тренера Униона

Оливер Кан доволен назначением Мари-Луизы Эты.
Сегодня, 13:30       Автор: Андрей Безуглый
Легенда сборной Германии Оливер Кан прокомментировал назначение нового тренера в Унион.

Напомним, что берлинский клуб решил поставить во галву команды Мари-Луизу Эту. Она стала первой женщиной-тренером в истории топ-5 лиг.

Кан же заявил, что это решение уже давно напрашивалось, так как в женском футболе накопилась большая база знаний.

Моя первая мысль: "Почему так долго?". 

Потому что во время моей работы в Баварии я всегда был очень активно вовлечен в женский футбол.Там собраны огромные знания, настоящее понимание игры.

Развитие женского футбола – это то, что еще многое предстоит сделать в будущем. Это назначение меня не сильно удивило

Ранее также сообщалось, что Барселона договорилась с Ханси Фликом.

