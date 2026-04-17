"Почему так долго?": Легенда Баварии прокомментировал нового тренера Униона
Легенда сборной Германии Оливер Кан прокомментировал назначение нового тренера в Унион.
Напомним, что берлинский клуб решил поставить во галву команды Мари-Луизу Эту. Она стала первой женщиной-тренером в истории топ-5 лиг.
Кан же заявил, что это решение уже давно напрашивалось, так как в женском футболе накопилась большая база знаний.
Моя первая мысль: "Почему так долго?".
Потому что во время моей работы в Баварии я всегда был очень активно вовлечен в женский футбол.Там собраны огромные знания, настоящее понимание игры.
Развитие женского футбола – это то, что еще многое предстоит сделать в будущем. Это назначение меня не сильно удивило
Ранее также сообщалось, что Барселона договорилась с Ханси Фликом.
