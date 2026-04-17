Барселона предложила Флику новый контракт

Стороны достигли соглашение.
Сегодня, 11:54       Автор: Андрей Безуглый
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Барселона хочет продлить контракт с Ханси Фликом, пишет Mundo Deportivo.

Каталонский клуб уже провел переговоры с немецким специалистом и добился устного соглашения.

Также в новом контракте Барселона очень хочет прописать пункт об автоматическом продлении еще на сезон, так как Флик снова хочет контракт на один год.

Сам же Флик хоть и согласился, однако не хотел бы подписывать бумаги до конца сезона. Тренер полностью сосредоточен на выигрыше Ла Лиги.

Ранее также сообщалось, что Массимилиано Аллегри может быть доступен летом.

Статьи по теме

Барселона обратилась к УЕФА из-за состояния поля на стадионе Атлетико Барселона обратилась к УЕФА из-за состояния поля на стадионе Атлетико
Флик определился с будущим Канселу в Барселоне Флик определился с будущим Канселу в Барселоне
Флик близок к рекорду Пепа Гвардиолы Флик близок к рекорду Пепа Гвардиолы
Тренер Барселоны отметил ошибки в игре против Ньюкасла Тренер Барселоны отметил ошибки в игре против Ньюкасла

НХД: Эдмонтон разгромил Ванкувер, Калгари обыграл Лос-Анджелес
НХД: Эдмонтон разгромил Ванкувер, Калгари обыграл Лос-Анджелес

