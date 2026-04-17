Барселона предложила Флику новый контракт

Барселона хочет продлить контракт с Ханси Фликом, пишет Mundo Deportivo.

Каталонский клуб уже провел переговоры с немецким специалистом и добился устного соглашения.

Также в новом контракте Барселона очень хочет прописать пункт об автоматическом продлении еще на сезон, так как Флик снова хочет контракт на один год.

Сам же Флик хоть и согласился, однако не хотел бы подписывать бумаги до конца сезона. Тренер полностью сосредоточен на выигрыше Ла Лиги.

Ранее также сообщалось, что Массимилиано Аллегри может быть доступен летом.

