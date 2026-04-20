Сборная Румынии назначила нового тренера

Георге Хаджи возглавил команду.
Сегодня, 18:01       Автор: Андрей Безуглый
Георге Хаджи / frf.ro
Георге Хаджи / frf.ro

Сборная Румынии официально представила нового главного тренера.

Напомним, что ранее командой руководил Мирча Луческу, который умер 7 апреля.

Новым наставником Ремынии стал национальная легенда Георге Хаджи. Стороны подписали контракт до 2028 года.

Ранее легендарный хавбек уже возглавлял национальную команду, а также работал со Стяуа и Галатасараем.

Ранее также Массимилиано Аллегри прокомментировал свое будущее.

