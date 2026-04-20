Сын легенды сборной Германии получил тяжелую травму

Вратарь Чезены Джонатан Клинсманн получил серьезное повреждение, пишет пресс-служба клуба.

Сын легенды сборной Германии Юргена Клинсманна травмировался в концовке матча против Палермо.

Кипера доставили в больницу с рваной раной головы и травмой шеи. Обследдование показало перелом шейного позвонка.

В ближайшие время будут сделаны дополнительные тесты, а также консультации с нейрохирургами. Жизни самого Клинсманна ничего не угрожает.

Ранее также сообщалось, что скандальный форвард Наполи вернулся в клуб.

