ПСЖ - Монпелье 5:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции

В рамках второго тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле разгромно обыграл Монпелье (5:2).

В первом тайме парижский клуб оформил себе комфортное преимущество, забивши дважды, а во втором - увеличил количество забитых голов до пяти.

Авторами голов в составе ПСЖ стали: Сако (автогол), Неймар оформил дубль, Мбаппе и Саншеш.

Стоит отметить, что гости боролись до финального свистка, что помогло им забить дважды: Хазри и Тчато.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Монпелье:

ПСЖ - Монпелье 5:2

Голы: Сако, 39 (АГ), Неймар, 43 (пен.), 51, Мбаппе, 69, Саншеш, 87 - Хазри, 58, Тчато, 90+1

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Мукиеле, 86), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Верратти (Саншеш, 86), Витинья (Паредес, 70), Месси, Неймар (Экитик, 90), Мбаппе (Сарабия, 86).

Монпелье: Омлин, Мауасса (Суке, 70), Тшато, Сако, Коцца, Сен-Люс, Саванье (Файяд, 86), Ферри, Шотар (Леруа, 86), Хазри (Жермен, 78), Ваи (Сако, 79).

Предупреждения: Кимпембе, Витинья - Ваи