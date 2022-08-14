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Футбол

"Я стоил команде трех очков": Де Хеа сам попросился на интервью после матча с Брентфордом

Испанец не обязан был этого делать, но он решил взять ответственность на себя.
14 августа, 09:37
Давид Де Хеа / Getty Images
Давид Де Хеа / Getty Images
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В субботу, 13 августа, Макнчестер Юнайтед был унижен Брентфордом, пропустив все четыре мяча еще в первом тайме.

На послематчевое интервью явился голкипер "красных дьяволов" Давид Де Хеа, который был виноват в первых двух пропущенных голах. Как стало известно utdreport, он сам попросился прийти и ответить на все вопросы, хотя не обязан был этого делать.

"Сегодня я должен взять на себя ответственность - я стоил своей команде трех очков - это было плохое выступление в моем исполнении. Это был ужасный день", - сказал Давид. "Нам нужно было лучше отреагировать. Я должен был поймать первый удар, и тогда бы результат был бы другой. Иногда я, наверное, должен лучше читать игру и играть через длинный пас".

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"Мы не как другие команды. Они первые пропускают, после чего выигрывают 5:1, 6:1. Это был легкий сейв, и я уже чувствовал, что все идет не так - это было плохое выступление".

По итогам первых двух туров манкунианцы занимают последнее место с разницей голов 1:6. В третьем туре чемпионата Англии их ждет поединок против Ливерпуля, который состоится 22 августа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол брентфорд манчестер юнайтед АПЛ Давид Де Хеа
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