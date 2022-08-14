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Хави оценил ничью Барселоны в матче с Райо Вальекано

Испанец разочарован ничейным результатом.
14 августа, 11:20
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images
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В рамках первого тура чемпионата Испании Барселона на своем поле не смогла обыграть Райо Вальекано (0:0).

Главный тренер "сине-гранатовых" подвел итоги ничейного результата. По словам специалиста, болельщикам нужно набраться терпения.

"Я понимаю разочарование, ведь в нас верят. Мы должны проанализировать и улучшить игру, продолжать верить в модель и дальше работать".

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"Райо показал хорошую игру в обороне, а нам было трудно взломать их защиту. Очень жаль, потому что мы хотели показать болельщикам, что мы на правильном пути. Это разочарование, но мы просим набраться терпения", - приводит слова Хави Marca.

На ISPORT доступен обзор матча Барселона - Райо Вальекано

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона хави Райо Вальекано Чемпионат Испании Ла Лига
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