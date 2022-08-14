Милан лишь во второй раз в 21-м веке забил 4 гола в стартовом матче сезона

В субботу, 13 августа, на Сан-Сиро состоялся матч первого тура нового сезона итальянской Серии А, в котором Милан уверенно победил Удинезе со счетом 4:2.

Голами за команду Стефано Пиоли отметились Анте Ребич, оформивший дубль, Браим Диас и Тео Эрнандес, реализовавший пенальти. Согласно данным Opta, это был всего второй случай в 21-м веке, чтобы "россонери" начали сезон, забив 4 и более голов.

Первый раз это случилось двенадцать лет назад, когда в августе 2010 года на Сан-Сиро был осуществлен разгром Лечче (4:0). Тогда Алешандре Пато повторил достижение Ребича, еще по голу на свой счет записали Тьяго Силва и Филиппо Индзаги.

В следующем туре Милан отправится в гости к Аталанте Руслана Малиновского, который в матче против Сампдории всего за десять минут после появления на поле успел отметиться голевой передачей.