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Аспиликуэта: Челси - мой дом, я никогда не принимал эгоистичного решения уйти

Испанец опроверг заявления о том, что он хотел покинуть команду.
Вчера, 16:36
Сезар Аспиликуэта / Getty Images
Сезар Аспиликуэта / Getty Images
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На фоне смены владельца лондонского Челси команду мог покинуть ее капитан Сезар Аспиликуэта. Испанца связывали с переходом в Барселону - даже сообщалось, что он уведомил руководство клуба о своем желании уйти.

В интервью для Sky Sports 32-летний защитник, который провел в составе "синих" десять лет, заявил, что он не собирается уходить.

"Я всегда, с самого первого дня, оставался преданным клубу", — сказал Аспиликуэта, говоря о долгом периоде "неопределенности". "Это мой дом, и я никогда не принимал эгоистичного решения (уйти)".

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"После клубного чемпионата мира я поделился своими чувствами (об уходе), это никогда не было решением о сроках контракта или заработной плате. Я выразил свои чувства, а затем все изменилось с владельцами и санкциями".

"Я справился с ситуацией по-своему. У нас (с новым владельцем) были честные разговоры, и я действительно горжусь тем, что являюсь капитаном Челси, и я с нетерпением жду следующих лет. Я решил, что для всех будет лучше, если я останусь".

Сезар Аспиликуэта присоединился к Челси летом 2012 года, перейдя из французского Марселя за 8,8 миллиона евро. За десять лет в клубе он принял участие в 475 поединках, записав на свой счет 17 голов, 55 ассистов и множество трофеев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Челси АПЛ Сезар Аспиликуэта
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