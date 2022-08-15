Тренер Аталанты высказался о будущем Малиновского

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника Руслана Малиновского.

По словам наставника бергамаски, конкретики по поводу будущего украинца в команде пока нет, поскольку предложения по игрокам поступают постоянно.

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"Малиновский? Запросы приходят каждый день. Мы должны быть готовы ко всему, поскольку трансферное окно все еще открыто. Гораздо важнее придерживаться определенных договоренностей, которые заранее обсуждались с руководством, и тех входных данных, которые были установлены", - приводит слова Гасперини Bergamo News.

Ранее сообщалось, что в услугах Малиновского заинтересован ряд европейских клубов.