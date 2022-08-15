iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Аталанты высказался о будущем Малиновского

Наставник бергамаски оценил возможность продажи украинского полузащитника.
Вчера, 12:25
Джан Пьеро Гасперини и Руслан Малиновский / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини и Руслан Малиновский / Getty Images
0 0 0

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника Руслана Малиновского.

По словам наставника бергамаски, конкретики по поводу будущего украинца в команде пока нет, поскольку предложения по игрокам поступают постоянно.

Читай также: Аталанта выставила ценник на Малиновского

"Малиновский? Запросы приходят каждый день. Мы должны быть готовы ко всему, поскольку трансферное окно все еще открыто. Гораздо важнее придерживаться определенных договоренностей, которые заранее обсуждались с руководством, и тех входных данных, которые были установлены", - приводит слова Гасперини Bergamo News.

Ранее сообщалось, что в услугах Малиновского заинтересован ряд европейских клубов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы аталанта Джан Пьеро Гасперини Руслан Малиновский
0 0 0

Статьи по теме

Ноттингем Форест усилился хавбеком Аталанты Малиновского Ноттингем Форест усилился хавбеком Аталанты Малиновского
Бывший нападающий Динамо стал игроком клуба второго турецкого дивизиона Бывший нападающий Динамо стал игроком клуба второго турецкого дивизиона
Аталанта выставила ценник на Малиновского Аталанта выставила ценник на Малиновского
Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Помочь журналистам

Видео

Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Ударил головой, выгнал на улицу обнаженной и пытки: стали известны детали судебного дела Гиггза
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Европа00:25
Хетафе - Атлетико 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Европа00:02
Ливерпуль в меньшинстве не сумел одолеть Кристал Пэлас
Вчера, 23:41
Европа23:41
Ювентус добыл уверенную победу над Сассуоло
Европа23:17
Верона — Наполи 2:5 Видео голов и обзор матча
Европа22:54
Тухелю и Конте выдвинуты обвинения в неподобающем поведении
Бокс22:31
Бокс: расписание боев
Европа22:19
Атлетико на выезде разгромил Хетафе
Европа21:49
Симеоне попросил Атлетико подписать Роналду
Европа21:24
Наполи в голевой перестрелке оказался сильнее Вероны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK