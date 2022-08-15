Награда за победу: Моуринью угостил своих игроков пиццой после матча с Салернитаной

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью пиццей отблагодарил игроков клуба за победу над Салернитаной (1:0). Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

После выездного матча тренер римлян купил 60 пицц и напитки для футболистов и персонала клуба, чтобы отпраздновать первые три очка в новом сезоне Серии А.

"Мне все понравилось. Я увидел команду, которая пусть и не забила столько, сколько должна была, но знала, как играть на результат. Если не забиваешь в таких матчах, то, как правило, мучений не избежать", - прокомментировал победу Моуринью.

Отметим, год назад, после предыдущей выездной победы над Салернитаной (4:0), "Особенный" также ел пиццу после игры во время поездки на поезде.

Ранее сообщалось, что Рома переключила свой интерес с Байи на другого защитника Манчестер Юнайтед.