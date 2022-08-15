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Наполи в голевой перестрелке оказался сильнее Вероны

Гости сумели реабилитироваться после неудачного начала матча.
Вчера, 21:24
ФК Наполи / Getty Images
ФК Наполи / Getty Images
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В понедельник, 15 августа, в рамках первого тура Серии А Верона принимала Наполи. Матч завершился победой гостей со счетом 5:2.

Хозяева первыми сумели забить, однако это им лишь навредило. Неаполитанцы разозлились и забили к концу первого тайма, перевернув ход встречи.

Несмотря на второй забитый гол Вероны, Наполи уже вошел во вкус и стал забивать столько, сколько захочет.

Финальный счет мог быть 6:2 в пользу гостей, однако судья углядел положение вне игры в моменте с голом Унаса, что от части спасло Верону от крайне разгромного поражения.

Верона - Наполи 2:5

Голы: Лазанья, 29, Анри, 48 - Кварцхелия, 37, Осимхен, 45+3, Зелиньски, 55, Лоботка, 65, Политано, 79

Верона: Монтипо, Фараони, Гюнтер, Давидович, Амионе (Рецос, 59), Лазович, Тамез, Онгла (Барак, 67), Илич, Анри (Пикколи, 59), Лазанья (Джурич, 72).

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 83), Лоботка, Зелиньски (Дзербин, 76), Замбо-Ангисса, Кварацхелия (Элмаз, 68), Лосано (Политано, 76), Осимхен (Унас, 83).

Предупреждения: Онгла, Амионе, Осимхен

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи верона Серия А
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