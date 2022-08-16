Довбик может перейти в итальянский клуб

Представитель Серии А ведет переговоры об аренде украинского форварда.

Нападающий Днепра-1 Артем Довбик во время летнего трансферного окна может перебраться в чемпионат Италии.

Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, переговоры о переходе 25-летнего игрока сборной Украины ведет клуб Серии А Салернитана.

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Предполагается, что итальянский клуб может арендовать украинского форварда с обязательством выкупа при условии, что игрок забьет определенное количество голов, а команда сохранит прописку в высшем дивизионе.

В минувшем сезоне Довбик провел в составе Днепра-1 во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 14 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее интерес к Довбику также приписывали итальянскому Торино.