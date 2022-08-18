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Наполи объявил о подписании сына Диего Симеоне

Джованни Симеоне продолжит карьеру в неаполитанском клубе.
Вчера, 13:59
Джованни Симеоне / sscnapoli.it
Джованни Симеоне / sscnapoli.it
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Нападающий Джованни Симеоне, являющийся сыном главного тренера мадридского Атлетико Диего Симеоне, перешел из Вероны в Наполи.

Как сообщает официальный сайт партенопейцев, 27-летний аргентинец пополнил состав команды на правах аренды с обязательством выкупа при условии достижения игроком определенных показателей.

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Неаполитанский клуб не разглашает финансовые условия сделки, но, по информации СМИ, за аренду было заплачено 3,5 миллиона евро, а сумма выкупа футболиста составляет 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Симеоне провел в составе Вероны 35 матчей в Серии А, в которых забил 17 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Наполи также планирует подписать нападающего Сассуоло Джакомо Распадори.

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