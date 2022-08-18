Вслед за сыном Симеоне Наполи подпишет еще одного форварда

Не продлив контракты с легендами клуба Лоренцо Инсинье и Дрисом Мертенсом, а также отпустив Аркадиуша Милика и Андреа Петанью, Наполи остался всего-лишь с одним форвардом в лице Виктора Осимхена.

Чтобы исправить ситуацию неаполитанский клуб договорился о трансфере нападающего Вероны Джованни Симеоне, чей контракт только этим летом был выкуплен у Кальяри. Но и этого оказалось недостаточно.

Как сообщает Фабрицио Романо, в ближайшее время будет оформлен переход Джакомо Распадори из Сассуоло. Наполи возьмет 22-летнего форварда в аренду за 5 миллионов евро с обязательством выкупа контракта за 30 миллионов по окончанию нынешнего сезона.

Распадори сыграл полный матч кубка Италии против Модены (2:3) и один тайм первого тура Серии А против Ювентуса (0:3), не отличившись результативными действиями. В кампании-2021/22 он принял участие в 38 поединках, отметившись 10 голами и 6 ассистами.