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Футбол

Руни - о Мбаппе: Никогда в своей жизни я не видел такого большого эго

Легенда английского футбола не пожалел слов в адрес французского форварда ПСЖ.
Вчера, 20:30
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images
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Продление контракта с ПСЖ пошло Килиану Мбаппе не на пользу. С таким мнением выступил экс-форвард Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни, ныне работающий тренером в Ди Си Юнайтед.

Инцидент, произошедший во время крупной победы ПСЖ над Монпелье (5:2), вызвал бурную реакцию миллионов Интернет-пользователей. Пока Лионель Месси шел по газону во время остановки игры, Килиан Мбаппе задел его плечом, вообще не обратив на это никакого внимания.

Такое поведение по отношению к одному из лучших футболистов в истории игры не понравилось Руни, который решил напомнить Мбаппе, кем он является, и кем в его возрасте уже был Месси.

"22-летний или 23-летний парень, который намеренно толкает Месси плечом… Я никогда не видел такого большого эго за всю свою жизнь. Кто-нибудь, напомните Мбаппе, что у Месси уже было три Золотых мяча в его возрасте", — цитирует Руни Mundo Deportivo USA.

Напомним, что Лионель Месси не попал в итоговую 30-ку игроков, номинированных на Золотой мяч-2022, что случилось впервые с 2005 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол ПСЖ Лионель Месси Уэйн Руни Килиан Мбаппе
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