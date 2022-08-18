Руни - о Мбаппе: Никогда в своей жизни я не видел такого большого эго

Продление контракта с ПСЖ пошло Килиану Мбаппе не на пользу. С таким мнением выступил экс-форвард Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни, ныне работающий тренером в Ди Си Юнайтед.

Инцидент, произошедший во время крупной победы ПСЖ над Монпелье (5:2), вызвал бурную реакцию миллионов Интернет-пользователей. Пока Лионель Месси шел по газону во время остановки игры, Килиан Мбаппе задел его плечом, вообще не обратив на это никакого внимания.

Такое поведение по отношению к одному из лучших футболистов в истории игры не понравилось Руни, который решил напомнить Мбаппе, кем он является, и кем в его возрасте уже был Месси.

"22-летний или 23-летний парень, который намеренно толкает Месси плечом… Я никогда не видел такого большого эго за всю свою жизнь. Кто-нибудь, напомните Мбаппе, что у Месси уже было три Золотых мяча в его возрасте", — цитирует Руни Mundo Deportivo USA.

Напомним, что Лионель Месси не попал в итоговую 30-ку игроков, номинированных на Золотой мяч-2022, что случилось впервые с 2005 года.