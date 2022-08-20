Олимпийский чемпион-2020 Тамбьери - о войне в Украине: Все, что я могу это сражаться и поддерживать своих коллег

Чемпион Олимпийских Игр-2020 по прыжкам в высоту Джанмарко Тамбьери поделился мыслями о войне в Украине.

Итальянец рассказал, почему решил носить на плече украинский флаг на чемпионате мира в помещении в Сербии.

"Хотел поддержать украинский народ насколько это возможно. Пытался обеспечить надлежащий уровень поддержки у зрителей, поскольку Проценко и Бондаренко не могли быть там. И мне было очень грустно из-за того, сколько всего проходить через них, что происходит у них".

Тамбьери высказался о прыжке на Андрея Проценко по завершению соревнований на чемпионате Европы.

"Мы стараемся оставаться близкими друзьями. Я всегда стараюсь с ним говорить о спорте. Конечно, он общается на английском недостаточно хорошо, но мы знаем друг друга уже достаточно долгое время. Я люблю его, уважаю как друга, спортсмена" , человека. Просто хочу ему показать, насколько я близок к нему. Вот и все".

Спортсмен заявил, что пытается находиться в контексте войны в Украине, а также предлагал Проценко и Богдану Бондаренку свою помощь.

"Пытаюсь быть в курсе событий по поводу этой дикой ситуации, которая происходит в Украине. Все, что я могу, так это сражаться и поддерживать своих друзей из Украины, людей, которых я знаю. И я делаю все, что я могу - писал Андрею Проценко , Богдану Бондаренко с момента, когда началась война, писал, нужна ли им какая-либо помощь, и я ее пытался бы обеспечить".

В заключении легкоатлет добавил, что молится за скорейшее завершение кровопролития.

"Я молюсь, чтобы это закончилось как можно скорее", - сказал Тамбьери в интервью Суспильному.