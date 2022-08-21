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Реал без Лунина одолел на выезде Сельту

"Сливочные" добыли вторую победу кряду в новом сезоне.
Сегодня, 00:59
Бензема и Винисиус / Getty Images
Бензема и Винисиус / Getty Images
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В субботу, 20 августа, в рамках второго тура Ла Лиги Сельта принимала Реал Мадрид. Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.

Первыми отличились гости, а именно форвард Карим Бензема, удачно реализовавший пенальти. Вслед за французом голом отметился и другой форвард, однако уже Сельты, Яго Аспас, который также забил с 11-метрового.

К несчастью для хозяев им больше не удалось забить в данной встрече. Далее инициативу себе забрал Реала, который забил еще три мяча.

Модрич, Винисиус и Вальверде установили на табло финальный результат, записав на свой счет по одному голу.

Сельта - Реал 1:4

Голы: Аспас, 23, пен - Бензема, 14, пен, Модрич, 41, Винисиус, 56, Вальверде, 66

Сельта: Марчесин, Мальо, Нуньес, Айду, Галан, Тапия (Де Ла Торре, 87), Серви, Оскар Родригес (Вейга, 79), Бельтран, Аспас, Пасиенсия (Карлес Перес, 69).

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль (Рюдигер, 69), Алаба(Васкес, 77), Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 77), Тчуамени, Камавинга (Асенсио, 83), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Азар, 83).

Предупреждения: Тапия, Карвахаль, Алаба, Мальо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельта Реал Мадрид Ла Лига
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