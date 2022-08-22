iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Футбол

Аталанта - Милан 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 00:33
Празднование гола Малиновского / Getty Images
Празднование гола Малиновского / Getty Images
0 0 0

В воскресенье, 21 августа, в рамках второго тура Серии А Аталанта принимала Милан. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Первыми в данной встрече забили хозяева. Голом отметился атакующий хавбек Аталанты Руслан Малиновский. Украинец забил на 29-й минуте.

Милан в свою очередь сумел ответить забитым мячом хавбек Исмаэль Беннасер. Алжирец забил на 68-й минуте.

Аталанта - Милан 1:1

Голы: Малиновский, 29 - Беннасер, 68.

Аталанта: Муссо – Толой, Демирал, Джимшити (Околи, 83), Хатебур, де Роон, Коопмейнерс, Меле, Пашалич (Скальвини, 73), Малиновский (Лукман, 73), Сапата (Муриэль, 73).

Милан: Меньян – Калабрия (Флоренци, 84), Томори, Калулу, Т. Эрнандес, Беннасер, Тонали, Мессиас (Салемакерс, 66), Диас (де Кетеларе, 58), Леао (Ориги, 66), Ребич (Жиру, 58).

Предупреждения: Толой, 16, Хатебур, 48, Джимшити, 78, де Роон, 90+5 - Ребич, 45+1, Тонали, 75, Т. Эрнандес, 78.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео Серия А
0 0 0

Статьи по теме

Аталанта после гола Малиновского не смогла удержать победу в матче против Милана Аталанта после гола Малиновского не смогла удержать победу в матче против Милана
Бохум - Бавария 0:7 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии Бохум - Бавария 0:7 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии
Наполи обыграл Монцу, забив четыре безответных гола Наполи обыграл Монцу, забив четыре безответных гола
Интер добыл разгромную победу над Специей Коваленко Интер добыл разгромную победу над Специей Коваленко
Помочь журналистам

Видео

Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя
Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
просмотров
Усик - Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя
просмотров
"Я больше никогда не буду играть в Бразилии": Причины, почему Виллиан разорвал контракт с Коринтиансом
просмотров

Последние новости

Европа00:56
Дубль Левандовски помог Барселоне одолеть Реал Сосьедад
Европа00:33
Аталанта - Милан 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Европа00:09
Аталанта после гола Малиновского не смогла удержать победу в матче против Милана
Вчера, 23:44
Европа23:44
По стопам Баварии: ПСЖ на выезде разгромил Лилль
23:20
Кайрен Уилсон стал победителем European Masters по снукеру
Легкая атлетика22:57
Магучих стала чемпионкой Европы по легкой атлетике
Европа22:50
Вильярреал на выезде обыграл Атлетико
Европа22:23
Бохум - Бавария 0:7 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии
Европа22:18
Ньюкасл 3:3 Манчестер Сити: Видео голов и обзор матча
Европа21:49
Гвардиола - о поединке с Ньюкаслом: Это был правильный футбольный матч
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK