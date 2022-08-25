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Футбол

Ливерпуль намерен решить проблемы в полузащите игроком Атлетико

Огромное количество травмированных и возраст имеющихся игроков вынуждает "красных" снова выйти на трансферный рынок.
Сегодня, 14:44
Маркос Льоренте / Getty Images
Маркос Льоренте / Getty Images
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Это было плохое начало сезона для Ливерпуля, который набрал всего два очка в первых трех матчах. В этом ему "помог" кризис травм, из-за которого команда Юргена Клоппа вынуждена обходиться без десяти игроков первой команды.

Больше всего досталось полузащите: Тьяго Алькантара, Кертис Джонс, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен остались вне игры.

По информации Sport Illustrated, мерсисайдцы нацелились на полузащитника мадридского Атлетико Маркоса Льоренте. 

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Бывший игрок Реала хорошо известен болельщикам "красных" после того, как он своим дублем на Энфилде выбил их команду из Лиги чемпионов в 2020 году.

После разочаровывающей последней кампании испанские издания предполагают, что Диего Симеоне может быть готов расстаться с 27-летним футболистом, несмотря на его восхищение игроком, у которого контракт действует до 2027 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Ливерпуль атлетико мадрид АПЛ Ла Лига маркос льоренте
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