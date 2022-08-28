Милан - Болонья 2:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

В рамках третьего тура чемпионата Италии Милан на своем поле обыграл Болонью (2:0).

В первом тайме в составе миланского клуба голом отметился Леау.

Во втором тайме хозяева поля увеличили преимущество благодаря Жиру, которому голевой пас отдал Леау.

Болонья за весь матч нанесла несколько ударов, однако голом команда так и не отметилась.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Милан - Болонья:

Милан - Болонья 2:0

Голы: Леау, 21, Жиру, 58

Милан: Меньян, Калабрия, Томори (Габбия, 83), Калулу, Эрнандес (Балло-Туре, 75), Беннасер (Адли, 61), Тонали, де Кетеларе (Побега, 62), Жиру, Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 62).

Болонья: Скорупски, Касиус, Медель (Бонифаци, 74), Сумаоро, Лукуми, Камбьязо, Схаутен (Фергюсон, 84), Виньято (Сориано, 62), Домингес (Эбишер, 62), Арнаутович, Барроу (Сансоне, 62).

Предупреждения: Схаутен, Калабрия, Адли.

Источник: MEGOGO