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Главный тренер Спортинга готов покинуть клуб в случае перехода Роналду

Португальца не сильно хотят видеть в родном клубе.
Сегодня, 12:35
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду вряд ли перейдет Спортинг. Об этом сообщает издание Football Transfers.

Главный тренер лиссабонской команды Рубен Аморим выступает против данного трансфера. Специалист будет готов подать в отставку, если руководство без его согласия подпишет 37-летнего игрока.

Отметим, возвращение в Спортинг является для Роналду единственным конкретным вариантом продолжения карьеры.

В текущем сезоне на счету португальца 4 матча в рамках АПЛ, в которых он не отметился забитыми голами.

Ранее Спалетти опроверг слухи о переходе Роналду в Наполи.

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