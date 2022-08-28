Главный тренер Спортинга готов покинуть клуб в случае перехода Роналду

Португальца не сильно хотят видеть в родном клубе.

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду вряд ли перейдет Спортинг. Об этом сообщает издание Football Transfers.

Главный тренер лиссабонской команды Рубен Аморим выступает против данного трансфера. Специалист будет готов подать в отставку, если руководство без его согласия подпишет 37-летнего игрока.

Отметим, возвращение в Спортинг является для Роналду единственным конкретным вариантом продолжения карьеры.

В текущем сезоне на счету португальца 4 матча в рамках АПЛ, в которых он не отметился забитыми голами.

Ранее Спалетти опроверг слухи о переходе Роналду в Наполи.