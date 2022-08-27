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Спалетти опроверг слухи о переходе Роналду в Наполи

Итальянский специалист хотел бы видеть в своей команде именитого португальца.
Сегодня, 17:25
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти прокомментировал информацию о возможном переходе форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду в стан неаполитанцев.

"Любой бы хотел футболку Роналду. Если бы он играл за Наполи, я бы хотел такую.

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Любой хотел бы тренировать его, но, как сказал агент Осимхена, никаких переговоров не ведется. Де Лаурентис также подтвердил это. До закрытия трансферного окна осталось не так долго, так что я считаю, что это будет сложно", – сказал Спалетти в интервью Corriere dello Sport.

В текущем сезоне на счету португальца 3 матча в АПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Криштиану Роналду Лучано Спаллетти
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