Каземиро: Почему я отказался от Лиги чемпионов? У меня их уже пять

Самым неожиданным трансфером последних недель стал переход Каземиро из мадридского Реала в Манчестер Юнайтед.

Многие недоумевали от того, что бразилец решил отказаться от игры в Лиге чемпионов ради игры в Лиге Европы. В недавнем интервью для ESPN Brasil у него спросили, почему он принял такое противоречивое решение.

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"Я не буду играть в Лиге чемпионов в этом году? Что ж... У меня их уже пять, разве нет?", - цитирует Каземиро SPORTbible.

Теперь у 30-летнего опорника появился шанс выиграть трофей, которого у него еще нет. Напомним, что по результатам жеребьевки группового этапа Лиги Европы Манчестер Юнайтед попал в один квартет с Реал Сосьедадом, Шерифом и Омонией.