Вукоевич может покинуть Динамо и возглавить хорватский клуб
Ассистент главного тренера Динамо Мирчи Луческу Огнен Вукоевич в ближайшее время может покинуть киевский клуб.
Как сообщает 24sata, 38-летний специалист считается основным кандидатом на пост главного тренера Осиека.
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Во главе хорватской команды Вукоевич может заменить Ненада Бьелицу, который недавно был уволен с занимаемой должности.
На данный момент Осиек после семи сыгранных туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Хорватии, набрав восемь очков. Отставание от лидирующего Динамо Загреб составляет 11 баллов.
Напомним, ранее Вукоевич занимал должность скаута в Динамо, а после периода работы в сборной Хорватии вернулся в киевский клуб и вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу в 2020 году.