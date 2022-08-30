Вукоевич может покинуть Динамо и возглавить хорватский клуб

Ассистент главного тренера Динамо Мирчи Луческу Огнен Вукоевич в ближайшее время может покинуть киевский клуб.

Как сообщает 24sata, 38-летний специалист считается основным кандидатом на пост главного тренера Осиека.

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Во главе хорватской команды Вукоевич может заменить Ненада Бьелицу, который недавно был уволен с занимаемой должности.

На данный момент Осиек после семи сыгранных туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Хорватии, набрав восемь очков. Отставание от лидирующего Динамо Загреб составляет 11 баллов.

Напомним, ранее Вукоевич занимал должность скаута в Динамо, а после периода работы в сборной Хорватии вернулся в киевский клуб и вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу в 2020 году.