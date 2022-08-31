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Тевтония - Лейпциг 0:8 Видео голов и обзор матча Кубка Германии

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 08:50
Тевтония - Лейпциг: Видео голов / Getty Images
Тевтония - Лейпциг: Видео голов / Getty Images
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В рамках 1/32 финала Кубка Германии Тевтония Оттензен на своем поле принимала РБ Лейцпиг.

Представитель четвертого дивизиона не Германии не сумел оказать достойного сопротивления, проиграв со счетом - 0:8.

Хет-триком в составе "быков" отметился Тимо Вернер, который недавно вернулся из Челси. Также героями встречи стали Силва, на счету которого дубль, Форсберг, Нкунку и Ольмо.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Тевтония - РБ Лейпциг:

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