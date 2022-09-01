Хет-трик Холанда - в обзоре матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест в чемпионате Англии
В рамках пятого тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле принимал Ноттингем Форест.
Подопечные Хосепа Гвардиолы не оставили никаких шансов сопернику, выиграв встречу со счетом - 6:0.
Главным героем матча стал нападающий Эрлинг Холанд, который записал на свой счет хет-трик. Свои бомбардирские качества показал Альварес, который оформил дубль. Еще одним голом отметился Канселу.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест:
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0
Голы: Холанд, 12, 23, 38, Канселу, 50, Альварес, 65, 87
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Стоунз (Льюис, 75), Диаш, Канселу (Гомес, 68) - Силва, Родри (Марез, 55), Гюндоган - Альварес, Фоден (Палмер, 55) - Холанд (Де Брюйне, 68).
Ноттінгем: Хендерсон - Лоди (Тоффоло, 69), Маккена, Куяте, Воррелл, Уильямс — Фройлер, О'Брайен, Ейтс (Колбек, 69) — Гиббс-Вайт (Бонавентуре, 58), Джонсон (Авонийи, 58).
Предупреждения: Бонавентуре