Арсенал - Астон Вилла 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
В рамках пятого тура чемпионата Англии Арсенал на своем поле принимал Астон Виллу.
В первом тайме нападающий "канониров" Габриэл Жезус отметился голевым ударом.
Во втором тайме гости сумели отыграться благодаря точному выстрелу Луиса. Однако Арсеналу понадобилось пару минут, чтобы вновь выйти вперед. Голом отметился Мартинелли.
В концовке встречи Астон Вилла пыталась сравнять счет, однако избежать поражения не удалось.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Арсенал - Астон Вилла:
Арсенал - Астон Вилла 2:1
Голы: Жезус, 30, Мартинелли, 76 - Луис, 74.
Арсенал: Рамсдейл - Уайт (Томиясу, 64), Салиба, Габриэль, Тирни - Джака, Локонга, Сака (Холдинг, 88), Эдегор (Смит-Роу, 81), Мартинелли - Жезус (Нкетиа, 88).
Астон Вилла: Мартинес - Кэш, Конса, Мингс, Динь - МакГинн (Луис, 73), Камара (Ингс, 84), Рэмзи - Бэйли, Уоткинс, Буэндия (Коутиньо, 73).
Предупреждения: Эдегор, Салиба - Рэмзи, Конса, МакГинн.