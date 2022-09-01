Астон Вилла усилилась полузащитником сборной Бельгии

Универсальный полузащитник Вулверхэмптона Леандер Дендонкер перешел в Астон Виллу. Об этом клуб объявил в своих соцсетях.

Данный трансфер оценивается в 13 млн фунтов. Продолжительно, контракт с игроком рассчитан на 4 года.

Leander Dendoncker is a Villan. 🙌 pic.twitter.com/4GzYPMy2JH — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 1, 2022

Напомним, Дендонкер выступал за Вулверхэмптон с 2018 года. В прошлом розыгрыше АПЛ он провел 30 матчей и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что ПСВ подписал вингера Астон Виллы.