Уныние: Мама Роналду запечатлела Криштиану несчастным в преддверии жаркого матча с Арсеналом

Португальцу так и не удалось покинуть английский клуб.

В воскресенье, 4 сентября, в рамках шестого тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле примет Арсенал.

В преддверии важного матча мама нападающего "красных дьяволов" Криштиану Роналду Долрес Авейро посетила дом португальца и его семьи.

Женщина опубликовала селфи со старшим сыном Роналду и подписала снимок: "Доброе утро, я уже со своими мальчиками".

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Данная фотография вызвала резонанс, ведь на фоне юного португальца и его мамы сидит Роналду, который погружен в просмотр телевизора. Криштиану не позировал для фотографии и на задним фоне выглядел несчастным.

Напомним, что в летнее трансферное окно Роналду намеревался покинуть Манчестер Юнайтед, однако новой команды для себя так и не нашел.

Действующий контракт португальца с клубом истекает летом 2023 года.

Отметим, что 37-летний футболист лишь раз выходил на поле в стартовом составе за пять игр (против Брегнтфорда - 0:4). В других матчах он появлялся со скамейки запасных.

Напомним, что в летнее трансферное окно также не состоялись несколько крупных трансферов. ISPORT выделил пятерку игроков, которые так и не сменили клуб.