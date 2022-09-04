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Футбол

Cпеция Коваленко и Болонья не выявили сильнейшего в насыщенном матче

Команды устроили голевую феерию.
Сегодня, 18:23
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images
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В рамках 5-го тура чемпионата Италии Специя Виктора Коваленко встретилась с Болоньей.

Команды устроили результативный поединок, разойдясь миром со счетом 2:2.

Украинский хавбек отыграл 63 минуты, не отличившись результативными действиями.

В турнирной таблице Серии А "орлята" занимают 13 место, набрав 5 пунктов после 5 игр.

Специя 2-2 Болонья

Голы: Бастони, 45+2, Схаутен (автогол), 54 - Арнаутович, 7, 64.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол италия Серия А Виктор Коваленко Специя
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