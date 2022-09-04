Cпеция Коваленко и Болонья не выявили сильнейшего в насыщенном матче
Команды устроили голевую феерию.
В рамках 5-го тура чемпионата Италии Специя Виктора Коваленко встретилась с Болоньей.
Команды устроили результативный поединок, разойдясь миром со счетом 2:2.
Украинский хавбек отыграл 63 минуты, не отличившись результативными действиями.
В турнирной таблице Серии А "орлята" занимают 13 место, набрав 5 пунктов после 5 игр.
Специя 2-2 Болонья
Голы: Бастони, 45+2, Схаутен (автогол), 54 - Арнаутович, 7, 64.