Вулверхэмптон собирается подписать контракт с Диего Костой после травмы Калайджича

Экс-нападающий лондонского Челси Диего Коста вскоре может снова начать выступать в Английской Премьер-Лиге.

По информации The Athletic, в услугах 33-летнего форварда заинтересован Вулверхэмптон.

Такой внезапный интерес к персоне бразильца обусловлен тем, что во время своего дебютного матча против Саутгемптона (1:0) в субботу, 3 сентября, травму крестообразной связки получил нападающий Саша Калайджич, который совсем недавно перешел из Штутгарта.

Проблемой во время заключения контракта с Костой может стать тот факт, что он с января находится без клуба, а потому могут возникнуть вопросы относительно его физической формы.

Бразилец прибудет в Англию во вторник, 6 сентября, где пройдет тесты для определения его кондиций.

Напомним, что в составе Челси Диего Коста провел 120 матчей, записав на свой счет 59 голов и 23 результативные передачи, дважды став чемпионом АПЛ.