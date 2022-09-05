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Футбол

Семья Глейзеров готова продать Манчестер Юнайтед

Потенциальные покупатели должны будут готовы отдать крупную сумму за клуб.
Сегодня, 13:05
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images
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Cемья Глейзеров выразила готовность продать футбольный клуб Манчестер Юнайтед.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники, владельцы продадут клуб за 3,75 миллиарда фунтов.

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Отмечается, что одним из претендентов на клуб является самый богатый человек Великобритании и болельщик Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф, который ранее пытался выкупить Челси.

Также на "красных дьяволов" претендует суверенный инвестиционный фонд из Дубая. Однако неизвестно, готовы ли покупатели отдать такую сумму за клуб.

Напомним, в последнем туре АПЛ Манчестер Юнайтед обыграл Арсенал (3:1). На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол манчестер юнайтед
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