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Полузащитник Барселоны отправился в ОАЭ для подписания контракта с новым клубом

Игрок поехал на заработки в Эмираты после продуктивной карьеры в Европе.
Сегодня, 22:10
Миралем Пьянич / Getty Images
Миралем Пьянич / Getty Images
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Несмотря на то, что трансферное окно закрылось еще в начале сентября, это не значит, что европейские команды не могут оформить трансфер. В данном случае он исходящий.

Барселона договорилась с Аль-Шарджа из ОАЭ о трансфере Миралема Пьянича. По информации Фабрицио Романо, 32-летний босниец уже вылетел в Эмираты для подписания контракта со своим новым клубом.

Согласно источнику, все стороны обо всем договорились, это будет полноценный трансфер футболиста. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны Аль-Насра.

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Напомним, что Миралем Пьянич присоединился к каталонцам в рамках обмена с Ювентусом на Артура Мело летом 2020 года. В итоге после неудачного первого сезона в составе "сине-гранатовых", Пьянич на год отправился в аренду в Бешикташ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона Миралем Пьянич Ла Лига
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