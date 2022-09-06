Полузащитник Барселоны отправился в ОАЭ для подписания контракта с новым клубом

Игрок поехал на заработки в Эмираты после продуктивной карьеры в Европе.

Несмотря на то, что трансферное окно закрылось еще в начале сентября, это не значит, что европейские команды не могут оформить трансфер. В данном случае он исходящий.

Барселона договорилась с Аль-Шарджа из ОАЭ о трансфере Миралема Пьянича. По информации Фабрицио Романо, 32-летний босниец уже вылетел в Эмираты для подписания контракта со своим новым клубом.

Согласно источнику, все стороны обо всем договорились, это будет полноценный трансфер футболиста. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны Аль-Насра.

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Напомним, что Миралем Пьянич присоединился к каталонцам в рамках обмена с Ювентусом на Артура Мело летом 2020 года. В итоге после неудачного первого сезона в составе "сине-гранатовых", Пьянич на год отправился в аренду в Бешикташ.