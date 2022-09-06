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Футбол

Хави назвал свою главную цель на посту тренера Барселоны

Испанец намерен выиграть с клубом Лигу чемпионов.
Сегодня, 20:55
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images
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Главный тренер Барселоны Хави рассказал, почему решил возглавить клуб и какая цель стоит перед ним.

"Мы мечтаем о победе в Лиге чемпионов. Если бы это было не так, я бы не вернулся домой. Будем бороться. Я хочу победить. Я не могу представить себе участие в каком-либо турнире без победы в нем.

Нам нужно проявлять скромность. Говорить, что мы фавориты... С этим нужно быть осторожнее. У нас тяжелая группа.

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Здесь сталкиваешься с ежедневным давлением. Если бы я не был к этому готов, то я бы сидел дома и наслаждался временем, которое провожу с семьей.

Мы пять раз выигрывали Лигу чемпионов, но наши ожидания еще выше. Будем бороться, чтобы пройти как можно дальше, но мы хотим выиграть турнир", – сказал Хави на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, в среду, 6 сентября, Барселона стартует в групповом этапе Лиги чемпионов матчем против Виктории Пльзень. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави
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