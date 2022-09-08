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Гризманн прокомментировал свои выходы на поле после 60-й минуты

Француз хочет получать больше времени для наслаждения игрой.
Сегодня, 15:46
Победный гол Гризманна / Getty Images
Победный гол Гризманна / Getty Images
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Форвард Атлетико Антуан Гризманн после матча с Порту (2:1) в рамках Лиги чемпионов высказался о своих выходах после 60-й минуты.

"Все так, как есть, это не в моих руках. Я благодарен Богу за то, что я здесь. Моя семья счастлива.

Конечно, хочется большего, но я собираюсь отдать все в те минуты, которые получаю.

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Я чувствую себя человеком клуба, я счастлив здесь и просто хочу играть и отдавать все ради клуба, ради Чоло, ради болельщиков", – сказал Гризманн в интервью сайту УЕФА.

Напомним, Атлетико стабильно выпускает француза на замену только после 60-й минуты. Это делается, чтобы не платить Барселоне выкуп в размере 40 млн евро. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Антуан Гризманн
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