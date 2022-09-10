Интер одолел Торино благодаря позднему голу Брозовича

В Милане на Джузеппе Меацца прошел матч шестого тура итальянской Серии А, в котором местный Интер принимал в гостях Торино.

"Нерадзурри" проиграли 3 из последних 4 игр, а потому встреча с "быками" могла стать потенциально последней для Симоне Индзаги во главе миланского клуба.

Несмотря на имевшееся преимущество, хозяева поля не могли создать никаких опасных моментов у ворот Милинковича-Савича. В то же самое время подопечные Ивана Юрича, которого не было на игре из-за болезни, привычно прессинговали и играли на контратаках.

Все сменилось после тог, как Индзаги выпустил на поле Хоакина Корреа. У Интера задвигался мяч, начали появляться моменты, один из которых все же воплотился в гол в исполнении Марцело Брозовича.

Интер вернулся в первую тройку чемпионата Италии, набрав 12 очков. Торино остался седьмым с десятью очками в активе.

Интер - Торино 1:0

Гол: Брозович, 89.

Интер: Ханданович - Де Врей, Шкриньяр, Димарко (Белланова, 77) - Думфрис (Бастони, 68), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Мхитарян, 77), Дармиан (Госенс, 85) - Мартинес, Джеко (Корреа, 68).

Торино: Милинкович-Савич - Джиджи, Буонджорно, Родригес (Зима, 77) - Лазаро (Синго, 90), Лукич, Линетти (Илхан, 69), Войвода - Сек (Радонич, 69), Санабрия (Пеллегри, 90), Влашич.

Предупреждения: Брозович, Мартинес - Санабрия, Лукич.