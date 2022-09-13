Новый одноклубник Миколенко: Эвертон подписал еще одного вратаря

После того, как стало известно, что основной вратарь Эвертона Джордан Пикофрд проведет следующий месяц на больничном, а третий вратарь Энди Лонерган выбыл из строя на несколько недель, команда осталась с одним лишь Асмиром Беговичем.

По такому случаю "ириски" были вынуждены выйти на рынок свободных агентов в поисках временного решения проблемы.

Согласно официальному сайту клуба, Эвертон подписал краткосрочный контракт с Элдином Якуповичем. 37-летний швейцарец боснийского проихождения станет сменщиком Беговича в ближайшем матче чемпионата против Вест Хэма.

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Последние пять сезонов Элдин Якупович провел в составе Лестера, который он покинул летом 2022 года в качестве свободного агента. За пять сезонов он провел всего 4 игры, пропустив шесть мячей и отстояв на "ноль" два раза.