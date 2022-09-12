Эвертон нацелен на приобретении Мудрика
"Ириски" постараются купить украинца зимой.
Футболист сборной Украины и Шахтера Михаил Мудрик в ближайшее время может сменить клубную прописку.
Услугами игрока активно интересовались различные клубы в летнее трансферное окно, однако "горняки" не отпустили футболиста.
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Как сообщает Liverpool Echo, английский Эвертон продолжает интересоваться Мудриком. "Ириски" постараются приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне 21-летний вингер провел четыре матча за Шахтер, в которых забил один гол и выполнил три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что скауты Арсенала впечатлены игрой Мудрика, клуб попытается подписать футболиста следующим летом.