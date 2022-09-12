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Футбол

Эвертон нацелен на приобретении Мудрика

"Ириски" постараются купить украинца зимой.
Сегодня, 12:05
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images
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Футболист сборной Украины и Шахтера Михаил Мудрик в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Услугами игрока активно интересовались различные клубы в летнее трансферное окно, однако "горняки" не отпустили футболиста.

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Как сообщает Liverpool Echo, английский Эвертон продолжает интересоваться Мудриком. "Ириски" постараются приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 21-летний вингер провел четыре матча за Шахтер, в которых забил один гол и выполнил три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что скауты Арсенала впечатлены игрой Мудрика, клуб попытается подписать футболиста следующим летом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол шахтер эвертон Михаил Мудрик
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