Эвертон нацелен на приобретении Мудрика

Футболист сборной Украины и Шахтера Михаил Мудрик в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Услугами игрока активно интересовались различные клубы в летнее трансферное окно, однако "горняки" не отпустили футболиста.

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Как сообщает Liverpool Echo, английский Эвертон продолжает интересоваться Мудриком. "Ириски" постараются приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 21-летний вингер провел четыре матча за Шахтер, в которых забил один гол и выполнил три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что скауты Арсенала впечатлены игрой Мудрика, клуб попытается подписать футболиста следующим летом.