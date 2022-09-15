Амаш и Пихаленок - в старте Днепра-1 на матч против Аполлона

Александр Кучер определился с составом на матч Лиги конференций.

В рамках второго тура группового этапа Лиги конференций Днепр-1 на чужом поле встретится с Аполлоном из Лимассола.

Главный тренер "спортклубовцев" Александр Кучер определился с составом на игру.

Среди прочего, стоит отметить попадание в основу Яниса Амаша, который перешел в украинскую команду этим летом из Боавишты.

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СК Днепр-1: Валеф - Бусанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк - Рубчинский, Бабенко , Амаш, Пихаленок, Гуцуляк - Довбик.

Запасные: Балули, Горбунов, Когут, Кононов, Логинов, Назаренко, Рыбак, Танчик, Юрчук.

Аполлон: Йованович, Панайоту, Пеберн, Роберн, Алесами - Кирьяку, Колль, Шахар, Ба , Аммас - Питтас.

Запасные: Артиматас, Деметрис. Йованович, Йостен, Кабрал, Лоизу, Шполярич, Онженда.