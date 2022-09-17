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Коваленко выйдет с первых минут на матч против Сампдории

Украинец вновь появится в стартовом составе на предстоящий матч чемпионата Италии.
Сегодня, 18:47
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images
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В субботу, 17 сентября, на стадионе имени Альберто Пикко состоится поединок седьмого тура итальянской Серии А между аутсайдерами, Специей и Сампдорией.

Главный тренер хозяев Лука Готти выпустит в стартовом составе украинского хавбека Виктора Коваленко. Для украинца это будет третий выход с первых минут в сезоне.

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Специя: Драговски - Ампаду, Кивьор, Николау - Хольм, Бурабия, Коваленко, Реца, Бастони - Гьяси, Нзола.

Запасные: Зут, Зовко, Санка, Агудело, Бек, Экдаль, Эллертссон, Кальдара, Стрелец, Феррер, Христов, Шер.

Сампдория: Аудеро - Берешински, Феррари, Мурильо, Ауджелло - Вильяр, Лерис, Ринкон, Сабири, Джуричич - Капуто.

Запасные: Контини, Йепес, Амионе, Верре, Виейра, Габбьядини, Квальярелла, Колли, Конти, Мурру, Пуссето.

Стартовый свисток матча Специя - Сампдория запланирован на 19:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол сампдория Серия А Виктор Коваленко Специя
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