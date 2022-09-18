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Дани Алвес: Если Месси обгонит меня по трофеям – буду играть до 50

Бразилец не хочет упустить свой престижный титул.
Сегодня, 12:23
Месси и Алвес / Getty Images
Месси и Алвес / Getty Images
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Защитник Пумас Дани Алвес заявил, что пока не собирается завершать игровую карьеру.

"Мне не нравится думать о будущем, потому что его невозможно предсказать. Пусть жизнь идет своим чередом.

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Если Месси обгонит меня по трофеям – буду играть до 50 лет", –  сказал Алвес в интервью Marca.

Напомним, на данный момент самым титулованным футболистом является 39-летний бразилец, на счету которого 46 завоеванных трофеев. В свою очередь у Месси 41 трофей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Дани Алвес
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