Защитник Баварии готов кардинально сменить имидж в случае победы сборной Франции на ЧМ-2022

Павар хотел бы вновь поднять над головой кубок.

Защитник Баварии Бенжамен Павар рассказал, что сделает, если сборная Франции выиграет чемпионат мира.

"Если мы выиграем чемпионат мира, я покрашу волосы в блонд, как Оливье Жиру", – сказал француз в интервью Téléfoot.

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Напомним, Павар уже брал с Францией чемпионат мира в 2018 году.

Чемпионат мира-2022 состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.